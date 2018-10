Un documentaire de Nicolas Maupied et Didier Varrod proposé sur France 3 vendredi 9 novembre, à 21h, avec de nombreux témoins

Johnny Made in France, vendredi 9 novembre à 21h sur France 3

Le 9 décembre 2017, les obsèques de Johnny Hallyday entrent dans l’histoire de France. Qu’ils en soient fans ou non, les Français s’accordent alors pour reconnaître que Johnny aura marqué l’histoire du pays. La singularité du personnage et son œuvre le font entrer dans la légende. Il symbolise à lui seul toutes les transformations du pays depuis les années 1950, mais en même temps s'inscrit dans notre histoire intime

Notre ambition a été de percer le mystère Johnny en réunissant et croisant des regards très différents. (Nicolas Maupied et Didier Varrod)

Ils participent à l'émission

"Johnny Hallyday était le Elvis français. Après l’avoir vu en concert, on avait envie de se coller devant le miroir avec un manche à balai et de faire pareil." Serge Loupien, journaliste

"C’est un personnage de fiction, un personnage inventé pour qu’on puisse s’y identifier et vivre grâce à lui des choses que l’on ne vit pas." Adèle Van Reeth, philosophe

"C’était une machine incroyable à voir évoluer. Enfin d’ailleurs… Pas une machine du tout ! Parce qu’il n’y avait rien de plus humain que Johnny montant sur scène." Yarol Poupaud, guitariste et directeur musical de Johnny

"C’est une incarnation ! C’est une incarnation de l’ambition vitale ! De l’esprit vital ! De l’énergie. Cette incarnation se place dans la voix. La voix qui s’échappe : Que je t’aime !" Jean-Pierre Raffarin, premier ministre (2002-2005)

"Derrière les timides, ça brûle drôlement et quand ils s’expriment, ça peut cracher le feu. Il incarnait vraiment cette combustion. C’est ce que les gens allaient voir en concert toute cette chaleur. Il prenait feu." Miossec, auteur-compositeur-interprète

"On dit que Johnny appartient à tout le monde, il appartient à la république, au président de la république, aux lascars de cité, aux gens du show-biz, aux artistes… Mais pour moi, il appartient avant tout à ces fans, les vrais fans." Stomy Bugsy, rappeur et comédien

"Il est passé de rocker à Bonnie and Clide, en passant par les hippies, tout en étant Mad Max et faisant Hamlet. Bon… Il faut y arriver quand même." Eddy Mitchell, auteur-interprète

"Le regard d’un homme comme ça sur soi doit être extrêmement porteur et beau et en même temps, on doit en voir de toutes les couleurs quand on a un loulou pareil dans son lit." Olivia Ruiz, auteur-compositrice-interprète