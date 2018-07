Joigny, France

Les Nuits Maillotines de Joigny fêtent leur 20 ans. Elles célèbrent aussi le centenaire de la fin de la Grande Guerre et rendent hommage aux Joviniens tombés au Front, ainsi qu'aux Joviniennes. La première de cette visite-spectacle organisée par l'office de tourisme de Joigny et du Jovinien a eu lieu le 14 juillet, la dernière sera le 24 août.

Pour une visite historique de la ville sous forme théâtrale. Rendez-vous un peu avant 21h devant l'office de tourisme de Joigny les samedis pour deux heures de déambulation dans les ruelles. En tout, une quarantaine de bénévoles sont mobilisés : ils ouvrent les portes, vérifient les bracelets que portent les inscrits à la visite, s'occupent des enfants et garantissent leur sécurité.

Une spectacle labellisé "mission centenaire"

Nous avons assisté à la première représentation, samedi 14 juillet. 163 visiteurs de tous âges déambulaient dans les rues, suivant les six comédiens de la compagnie Antre de Rêve, dirigée par Roch-Antoine Albaladéjo.

Une partie de la troupe Antre de Rêve qui anime ces Nuits Maillotines, devant l'école de musique de Joigny © Radio France - Sophie Allemand

Pour ce spectacle, son récit et ses recherches historiques, la ville de Joigny a recu le label national "mission centenaire". Un label, que seuls Joigny et le spectacle historique de Pontigny détiennent dans l'Yonne. La ville de Joigny en porte maintenant le logo : une cocarde bleu blanc rouge. Un travail remarqué par les visiteurs : "On s'y croirait presque avec la musique, les comédiens. On imagine car les bâtiments devaient être les mêmes", "c'est notre passé, pourquoi on est là aujourd'hui. Ça fait parti de l'histoire".

Béatrice Kerfa la guide, des bénévole et des visiteurs de tous âges © Radio France - Sophie Allemand

Béatrice Kerfa, directrice de l'office de tourisme de Joigny perçoit ça comme un devoir : "ça y est on peut dire que la fin de ce centenaire va marquer une forme d'oubli. Voyez, moi je fais parti de la dernière génération C'est terminé, donc le _témoignage direct, le récit_."

Visite sonore de Joigny : un voyage de 1914 aux Années Folles Copier

20 ans de visites théâtrales estivales à Joigny

Bernard Moraine, le maire de Joigny est là depuis la création, il a vu la forme des Nuits Maillotines évoluer. Béatrice Kerfa elle aussi a assisté aux vingt éditions, c'est avec émotion qu'elle voit 100, 200 de personnes s'inscrire à chaque représentation.

Le saviez-vous ? Ces soirées portent le nom accordé aux habitants de Joigny, "les Maillotains", connus pour leur lutte avec un maillet au XVème siècle pendant la guerre de 100 ans.

