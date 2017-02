On joue ensemble : du 20 février au 10 mars, gagnez votre séjour en cure thermale pour 2

Du lundi 20 février au vendredi 10 mars , jouez avec France Bleu Saint-Etienne Loire et tentez de remporter un séjour en cure thermale pour 2 en 1/2 pension dans la Chaîne Thermale du soleil de Saint Laurent les Bains en Ardèche.

On joue ensemble !

Du lundi au vendredi, de 11h00 à midi, 3 auditeurs s’affrontent en répondant à 8 questions. Le vainqueur du jour remporte le cadeau France Bleu et se qualifie pour le tirage final. Cette fois, on vous propose de gagner 1 séjour en cure thermale pour 2 personnes en 1/2 pension dans la Chaîne Thermale du soleil de Saint Laurent les Bains en Ardèche.

La cure

Pour chacun des 2 participants :

Hébergement 6 nuits et ½ pension

3 modelages aromatiques

2 séances de lits hydromassants

5 bains de kaolin en apesanteur

5 ondées thermales hydromassantes

5 bains thermaux hydromassants

5 séances de jets sous-marins

2 séances d'aquagym

4 accès au SPA l'après-midi (piscine, bain de vapeur, salle de relaxation multi sensorielle)

France Bleu Saint Etienne vous offre une cure d'une semaine pour 2 personnes dans la Chaîne Thermale du soleil de Saint Laurent les Bains en Ardèche © Getty

Saint Laurent les Bains

Ce village de montagne offre à ses visiteurs un cadre authentique et charmant, avec ses jolies maisons en pierre, et sa tour fortifiée qui abrite un Musée dédié à l'eau, veillant sur les hauteurs.

Le domaine thermal de Saint-Laurent les bains est l’un des sites les plus beaux et des plus sauvages de la Chaîne Thermale du Soleil.