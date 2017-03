On joue ensemble : Gagnez un séjour insolite en famille en Picardie à Lieu Dieu

Un séjour insolite en famille au Domaine de Lieu Dieu

On joue ensemble, entre 11h et midi du 6 au 10 mars, et gagnez un séjour insolite en famille au Domaine du Lieu Dieu à Beauchamps en Picardie à deux pas du Tréport.

LIEU DIEU

Ancien corps de ferme du 16e siècle d’une ancienne abbaye cistercienne entièrement rénové répartis en 3 gîtes, s’ajoutent 5 roulottes. Idéal pour, un séjour en toute tranquillité pour des week-ends en amoureux et activités variées pour les séjours en famille, entre amis. Ce domaine, associe hébergement de qualité avec plaisir de l’équitation et des activités de pleine nature. Pour un séjour en famille ou en groupe, ou bien une simple promenade à cheval, profitez d'un site exceptionnel entre rivière de la Bresle, forêt d'Eu et ...la mer !

