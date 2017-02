Un week-end détente au cœur du vignoble, rien que pour vous ...

On joue ensemble, du 20 au 24 février entre 11h et midi, et gagnez un séjour pour deux en chambres d'hôtes à Cerseuil "Les Mille et une Pierres".

Les Mille et une Pierres

Au beau Milieu des coteaux Champenois, Patricia & Philippe vous proposent des chambres d'hôtes au confort moderne dans une ambiance calme et chaleureuse. Idéalement situées proches d'Epernay capitale du Champagne et de ces célébres caves et à 30 minutes de Reims et de sa cathédrale.Patricia et Philippe seront heureux de vous ouvrir leur porte et de vous faire profiter de ce lieu si agréable qui vous invite au repos et à la détente en vous souhaitant de passer un séjour convivial au sein de leur demeure.