ON JOUE ENSEMBLE Gagnez votre séjour au Domaine de la Forête d'Orient

Jouez du 21 au 25 janvier

Cette semaine, France Bleu Champagne-Ardenne et le Domaine de la Forêt d'Orient vous offrent un séjour pour deux personnes.

Domaine de la Forêt d'Orient

Chaque matin, du 21 au 25 janvier, sélectionnez-vous dans ON JOUE ENSEMBLE, retenez bien le mot du jour et vendredi restituez nous tous les mots de la semaine et partez en amoureux pour un week-end en amoureux au Domaine de la Forêt d'Orient.

Un séjour pour deux personnes comprenant une nuitée avec petit déjeuner avec accès au SPA

Le Domaine de la Forêt d’Orient vous propose dépaysement et détente garantis dans cet établissement de 76 chambres sur un domaine de70 hectares de verdure à 3 km des Lacs de la Forêt d’Orient, immenses lacs-réservoirs nichés au creux de forêts profondes. Ce site fera le bonheur des amoureux de nature, ornithologie, culture, sports nautiques et loisirs.

A 30mn du Domaine vous pourrez également découvrir le vignoble champenois de la Côte des Bar et Troyes cité médiévale.

Au sein du Domaine de la Forêt d’Orient, le Spa l’Orée du Bois vous accueille pour quelques heures de détente et de relaxation. Il propose des moments entièrement dédiés au bien-être sur 400 m².

A votre disposition pour toujours plus de détente : un sauna, un hammam, un bassin hydrojets, un jacuzzi, modelages, soins…

Un week-end de lâcher prise à composer au gré de vos envies.