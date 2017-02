On joue ensemble : Gagnez votre soirée St Valentin à l'Hôtel Mercure Reims Cathédrale

Fêtez la Saint Valentin, dîner et nuitée

On joue ensemble du 6 au 10 février, entre 11h et midi, et gagnez votre soirée Saint Valentin, dîner et nuitée, à l'Hôtel Mercure Reims Centre Cathédrale

Vous serez accueillis pour une soirée très romantique avec un dîner en amoureux au restaurant panoramique, en mezzanie, LE REMS' et une nuitée très douce à l'Hôtel Mercure Reims Cathédrale

Hôtel Mercure Reims Cathédrale

A quelques pas de la Cathédrale Notre Dame, bijou de l'art gothique, l' hôtel 4 étoiles est idéalement situé. Pour un séjour romantique, vous serez satisfait par la qualité des équipements et le confort des chambres. Des atouts qui vous feront apprécier votre séjour dans l'hôtel Mercure au cœur de la ville de Reims.