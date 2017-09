Jouez au Bon Prix sur France Bleu Gard Lozère et gagnez vos vacances cocooning dans le Gard, en Lozère et en Savoie

Avec France Bleu Gard Lozère, pour affronter la rentrée en toute sérénité, jouez au Bon Prix chaque jour du lundi au vendredi à 8h40, 9h40 et 10h40 et gagnez vos vacances détente, évasion et bien-être dans le Gard, en Lozère et en Savoie.

- La station thermale La léchère, située à une altitude de 440 m au cœur de la Savoie, est épargnée par le froid et offre un air tonique et vivifiant, sans subir les grosses chaleurs. La station vous accueille pour un séjour bien-être.

- La LozèreBox Nature est le cadeau idéal pour découvrir la Lozère sous un angle exceptionnel. Escapade gastronomique, baptême traîneau, l’insolite en roulotte, yourte ou tipi, divertissement nature, faune sauvage, randonnées. Choisissez parmi 14 prestations exclusives !

- Le Château de Pondres dans le Gard, un endroit magique, un cadre somptueux où l'on se laisse aller à rêver et à vivre chaque moment avec passion et élégance.

le Château de Pondres**** proche de la ville médiévale de Sommières

A 8h40, 9h40 et 10h40 du lundi au vendredi, jouez au Bon Prix sur France Bleu Gard Lozère et tentez votre chance au 04 66 21 36 37 pour gagner :

1 nuit magique au cœur du Château de Pondres à Villevieille dans le Gard, avec les petit déjeuners pour 2 personnes ainsi que le dîner hors boissons.

Séjour nature en Lozère à gagner avec la LozèreBox Nature

Quel est le Bon Prix, au centime près, de ce magnifique et unique cadeau ?

Tentez votre chance en jouant sur France Bleu Gard Lozère au 04 66 21 36 37, du lundi au vendredi à 8H40, 9H40 et 10H40 !