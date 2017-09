Dans le cadre du salon immobilier d’Alès, France Bleu Gard Lozère et 3D Extérieur vous offrent actuellement une magnifique pergola bioclimatique motorisée.

A 8H40, 9H40 et 10H40 du lundi au vendredi, jouez au Bon Prix sur France Bleu Gard Lozère et gagnez votre pergola motorisée pour embellir votre terrasse. Sa technologie dite "Bioclimatique" vous offre une protection et une utilisation optimale de votre espace de vie en vous permettant d'ajuster instantanément l'ensoleillement, en créant une ventilation rafraîchissante en cas de forte chaleur, ou en vous abritant des intempéries (pluie, neige et vent).

Dans le cadre du salon Immobilier d’Alès, remportez cette superbe pergola bioclimatique motorisée , livrée et installée dans un rayon de 100 km autour d’Alès par notre partenaire, l'entreprise gardoise 3D Extérieur, route d'Uzès à Villevieille.

Pergola bioclimatique par 3D Extérieur

À la pergola, on ajoute le pack rentrée France Bleu Gard Lozère :

Le Grille-Pain France bleu.

Le t-shirt France Bleu.

2 montres France Bleu.

Le chapeau de paille France Bleu.

2 invitations au restaurant à la Piazzetta à Nîmes.

2 places de cinéma.

Quel est le Bon Prix, au centime près, de ce magnifique et unique cadeau ?

Tentez votre chance en jouant sur France Bleu Gard Lozère au 04 66 21 36 37, du lundi au vendredi à 8H40, 9H40 et 10H40 !