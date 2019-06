Jouez et inscrivez-vous au Grand Pari

Testez vos connaissances sur Paris et l’Ile de France et rendez-vous avec Laurent Petitguillaume entre 11h et 12h.

Histoire, culture, patrimoine, personnalité, musique, cinéma, littérature… Entraînez-vous pour devenir le prochain champion du jour en direct à l’antenne.

On vous appelle dès que vous êtes prêt.

L'occasion de repartir avec de très beaux cadeaux : montre France Bleu, station météo, places de spectacles, de théâtre ou de cinéma, entrées dans différents salons de la région...

A vous de jouer