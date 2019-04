Jouez au Grand Paris en direct de la Foire de Paris

Laurent Petitguillaume vous donne rendez-vous à la Foire de Paris du 29 avril au 3 mai et du 6 au 8 mai pour jouer avec lui au Grand Paris de 10h à 11h.

Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de s’inscrire via le formulaire ci-dessous en indiquant vos disponibilités. Attention le nombre de place est limité.

Ensuite, on s’occupe de tout. On vous recontacte si vous êtes sélectionné et le Jour J, rendez-vous Porte de Versailles. Jouez avec Laurent et profitez ensuite de la journée pour déambuler dans les allées de la Foire de Paris.

Tout au long de la Foire de Paris, vous retrouverez les différentes thématiques habituelles et incontournables : maison & habitat, métiers d'art & cultures du monde, bien-être mode & accessoires, loisirs & vie pratique et vins & gastronomie. Des animations et des spectacles à ne pas manquer tout au long des 12 jours de la Foire.

>>> Dates, lieux et horaires : Du samedi 27 avril au mercredi 8 mai 2019, de 10h à 19h - Nocturne le samedi 4 mai (de 10h à 22h)

>>> Adresse : Paris Expo Porte de Versailles- 1, place de la Porte de Versailles - 75015 Paris

>>> Plan de la Foire de Paris

>>> Réservez vos billets dès maintenant