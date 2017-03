Jouez au Grisbi et gagnez un séjour à La Longeville

Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Grisbi, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur France Bleu Besançon.

Gagnez 1 séjour d'une semaine au chalet "Le rêve des neiges" à la Longeville pour 6 personnes valable en juillet ou en aout 2017

Vous pourrez séjourner au coeur de la république du Saugeais, dans un chalet typiquement franc comtois, parfaitement adapté à des vacances en famille ou entre amis dans un cadre calme et apaisant.

Créée en 1998 par Maxime CLERC, l’association du Rêve des Neiges vous transporte vers le monde des chiens de traîneaux dans le haut Doubs. Située à La Longeville en république du Saugeais entre Pontarlier et Morteau, cette association a pour but de faire partager sa passion à travers des animations, des démonstrations de chien de traîneaux (entraînements), des balades en chien de traîneaux.

Vous aurez l’occasion d’apprécier ce sport aussi bien l’hiver que l’été, avec ces chiens magnifiques que ce sont les Huskies de Sibérie et les Malamutes d’Alaska.

Rien de plus simple. Répondez correctement aux questions. Le candidat ayant obtenu le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi.

Ce lot comprend : Location d'un chalet pour une semaine du samedi 16h au samedi 16h en juillet ou en août 2017. Les repas ne sont pas pris en charge. Capacité 6 personnes.