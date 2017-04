Jouez au Grisbi et gagnez un dîner spectacle au comptoir JOA

Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Grisbi, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur France Bleu Besançon.

Gagnez un dîner spectacle « Génération Top 50 » par On Stage Compagnie le 21 avril 2017 à 19h30 au Comptoir JOA

Rien de plus simple. Répondez correctement aux questions. Le candidat ayant obtenu le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi.

Inscrivez-vous au 03 81 833 111

Ce lot comprend :

2 menus dîner-spectacle "Génération Top 50" le 21 avril 2017 + 2 x 5€ de jetons + 1 nuit en chambre double dans notre Hôtel partenaire + 1 repas de midi pour 2 au restaurant le 22/04

La ville de Besançon possède de nombreux atouts. Une qualité de vie reconnue, un riche patrimoine historique et culturel, une architecture unique qui vaut à Besançon d’obtenir le label Ville d’Art et d’Histoire et de figurer sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco grâce aux célèbres fortifications de Vauban.

Véritable lieu de détente et de loisirs, le casino se situe en plein cœur de la ville. Pour une soirée entre amis, venez tenter votre chance aux machines à sous ou aux jeux de table et terminez la soirée par un concert ou un dîner-spectacle !