Jouez au Grisbi et gagnez un superbe weekend

Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Grisbi, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur France Bleu Besançon.

A l'occasion du Montbéliard Prestige 2017 qui aura lieu à Micropolis Besançon du 23 au 25 mai 2017, l'OS Montbéliarde vous offre un superbe weekend au Petit Bonheur des champs à Chilly sur Salins chez la famille Clerc

Rien de plus simple. Répondez correctement aux questions. Le candidat ayant obtenu le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi.

Inscrivez-vous au 03 81 833 111

Le séjour comprend : 3 jours en demi-pension pour 2 personnes. Vous remportez également 2 demi-journées aux thermes de Salins-les-bains

Située dans un écrin de verdure, au cœur du village de Chilly-sur-Salins, dans le Jura, entre Salins-les-Bains et Arbois, nos chambres d'hôtes Le P’tit Bonheur des Champs vous accueille tout au long de l’année. Goutez au plaisir retrouvé d’un environnement nature et paisible, entre plaines et montagnes, le temps d’une nuit ou pour de plus longs séjours.

Le P’tit Bonheur des Champs vous propose 5 grandes chambres d’hôtes spacieuses et tout confort, dans une maison de maître de 1802, rénovée avec goût par Marie-Claude et Roger Clerc, ses propriétaires.

Pour de plus longs séjours, notre ferme jurassienne vous offre la possibilité de louer ses 5 chambres d'hôtes et se transforme, l’espace de quelques jours, en gîte où vous pourrez goûter à une délicieuse cuisine typique de la région jurassienne grâce à notre table d’hôtes.

Le P’tit Bonheur des Champs vous invite également à découvrir son élevage de 45 vaches laitières montbéliardes destiné à la fabrication de Comté dans la plus pure tradition jurassienne, et à visiter sa fruitière-fromagerie située à Chilly-sur-Salins.