Jouez au Grisbi et gagnez un weekend au chalet de la Doye

Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Grisbi, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur France Bleu Besançon.

Gagnez un superbe weekend aux chalets de la Doye

Rien de plus simple. Répondez correctement aux questions. Le candidat ayant obtenu le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi.

Inscrivez-vous au 03 81 833 111

Le séjour comprend : un weekend pour 2 personnes au chalet "Perce neige"

Les chalets sont situés dans la vallée du Lison, sur les bords de la rivière dans un territoire vierge et protégé.

Le site est classé Natura 2000 et il est protégé par les monuments historiques grâce au musée de la Taillanderie.

Le village est tout près à 200m et les chemins de randonnées se donnent le départ aux pieds des chalets.

Une grande cour donne accès aux chalets et aux box pour les voitures. Vous disposez d'un local commun avec machine à laver et sèche-linge, ainsi que d'un congélateur, d'un cellier pour les vélos et le bois. Les enfants se raviront des jeux mis à leur disposition, et pourront se rafraîchir dans la "fontaine".

WIFI gratuit aux gîtes.