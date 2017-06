Jouez au Grisbi un gagnez un séjour Gourmand et Spa

Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Grisbi, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur France Bleu Besançon.

Gagnez un magnifique séjour en amoureux à la Chenaudière

Rien de plus simple. Répondez correctement aux questions. Le candidat ayant obtenu le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi.

Inscrivez-vous au 03 81 833 111

Ce lot comprend :

Séjour pour 2 personnes comprenant :

- Une nuit en grande Suite

- Un dîner gastronomique à 3 plats à la carte selon vos envies (hors boissons)

- Le petit-déjeuner au buffet

- L’accès au « Nature-Spa » de 2000 m2 avec 3 piscines, 4 saunas, hammam, bains bois… Valable 1 an, tous les jours sauf périodes rouges (vendredis soirs, samedis soirs et veilles de fêtes)

Au cœur d’une nature préservée, un spa ouvert 7 jours sur 7 où nature rime avec sérénité : minéral, végétal, bois… Un monde ressourçant empli d’eau pure, de lumière et de chaleur.

Une maison de famille

Dans le respect des valeurs familiales depuis 1974, Mireille FRANCOIS et son fils Nicolas DECKER sont aujourd’hui vos hôtes. Cette maison de charme de 38 chambres vous accueille chaleureusement pour un moment calme et gourmand fidèle à l’esprit des Relais & Châteaux depuis près de 40 années.

La Cheneaudière, c’est un havre de paix dans un site préservé et enchanteur.

C’est également toute une équipe à votre service dans nos trois métiers : l’hôtellerie, la restauration et le spa.

Situation

Entre Strasbourg et Colmar, aux confins de l’Alsace et des Vosges, vous trouverez Colroy-la-Roche, un village calme et paisible dans la Vallée de la Bruche à l’ombre des sommets vosgiens