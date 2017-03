Jouez au Grisbi un gagnez un superbe Weekend sur les grandes traversées du Jura

Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Grisbi, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur France Bleu Besançon.

Gagnez un magnifique Weekend au Relais des Moines.

Rien de plus simple. Répondez correctement aux questions. Le candidat ayant obtenu le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi.

Inscrivez-vous au 03 81 833 111

Ce lot comprend :

à Chezery forens, en demi-pension (dîner, nuitée et petit-déjeuner), en chambre double. A utiliser entre le 1er mai et le 15 septembre 2017

A la découverte de la Vallée de la Valserine, l'Aventure à deux pas de chez soi Jour 1 : Un accompagnement canyoning (lieu à préciser). Jour 2 : Une descente de luge d'été au col de la Faucille.

Notre bâtisse est un vestige, un témoin de l’histoire passée, durant laquelle des moines cisterciens vinrent défricher puis s’installer et faire prospérer cette vallée reculée et enclavée au fond de laquelle coule un torrent qui s’assagit doucement, la Valserine. L’abbaye de Chézery ne survivra pas à la Révolution, mais l’hostellerie de l’époque est toujours là pour vous accueillir, sur un territoire maintenant largement connu et reconnu, au sein du Parc du haut\-Jura. » Les moines y accueillaient les pèlerins de passage, nous avons le plaisir de vous servir dans une salle chargée d'histoire ... à moins que vous ne préfériez le charme de la terrasse sur la place. Au soleil ou au coin de la cheminée, nous vous proposons une cuisine maison, attentive à la saison et parfois voyageuse ...