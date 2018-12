Jouez au Normandie Quiz de Noël et gagnez votre pyramide Ferrero Rocher Edition limitée !

Pendant les vacances France Bleu Normandie et Ferrero vont gâter les gourmands!

Pendant 2 semaines, chaque jour, du lundi au vendredi, entre 11h et 12h, 4 candidats affrontent les questions et le meilleur gagne une Pyramide Ferrero Rocher Edition limitée avec 100 rochers à déguster.

A chaque fois 2 propositions de réponse.

Pas d'égalité possible, il faut obligatoirement marquer un point de plus.

Pyramide Ferrero Rocher limited edition © Radio France - Photo: Serge Baillivet

Pour jouer, inscrivez-vous au 02 35 07 66 66 après les infos de 11h.

Page Facebook officielle Ferrero Rocher