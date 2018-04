Avec 2 millions de visiteurs en 2017, le Futuroscope, pour ses 30 ans, a confirmé sa place de 2e parc d’attractions en France.

Cette semaine tentez votre chance au Normandie Quiz et gagnez un séjour au Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 16 ans inclus) comprenant 2 jours au parc , une nuit à l'hotel du parc en chambre quadruple, les petits déjeuners, accès à l'Aquaféerie nocturne et les frais de dossier.

Séjour d'une valeur de 400€ remis sous forme de Futurochèques cadeaux d'une valeur de 400€ valable jusqu'au 31 décembre 2018 selon le calendrier d'ouverture du parc . Le gagnant devra contacter la centrale de réservation 30 jours avant le séjour au 05 49 49 30 80.

Les Futurochèques sont valables pour l'hotel, les boutiques et les restaurants du parc.

En 2018, deux grandes nouveautés chargées en adrénaline attendent les visiteurs du Futuroscope : Dans les yeux de Thomas Pesquet les emmènera voguer dans l’espace à 400 km d’altitude, avec des images inédites d’une qualité stupéfiante,

Thomas Pesquet au Futuroscope - © futuroscope.com

tandis que Sébastien Loeb Racing Xperience les transformera en copilote du célèbre champion de rallye, dans une course effrénée en VR5D.