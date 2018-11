Jouez au Téléféérique à partir du 1er décembre sur France Bleu Pays de Savoie

Visitez, humez, dégustez ! Découvrez le Fascinant week-end Vignobles & Découvertes en Pays de Savoie

Pour la 5ème édition du Fascinant week-end Vignobles & Découvertes, deux destinations labellisées Vignobles et Découvertes de Savoie et Haute Savoie sont « Coeur de Savoie » et « Vignobles de Savoie – Aix les Bains Riviera des Alpes ». Elles proposeront plus de cinquante animations.