Jouez avec France Bleu Azur et gagnez vos Pass pour les Nuits Guitares à Beaulieu-sur-Mer dans les Jardins de L' Olivaie

Kassav' , Ibeyi, Keziah Jones pour ne citez qu'eux , les artistes s'installent pour trois soirées dans les Jardins de L' Olivaie à Beaulieu-sur-mer

Les Nuits Guitares

Le Jardin de l’Olivaie est une oliveraie de 6000 m arborée de plus de 100 entre la falaise et le grand port de plaisance. de Beaulieu sur mer

Quel plus beau décor pour accueillir les artistes et faire vibrer les notes et les sons

Cette année encore un programme magnifique et éclectique vous attend dans ce lieu magique les 25, 26 et 27 Juillet !

