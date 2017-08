Jouez avec le Grand Tour de France de France Bleu

Dès le dimanche 3 septembre, jouez de 13h à 14h au "Grand Tour de France" aux côtés de Géraldine Mayr.

Connaissez-vous bien les régions de France ? Vous avez une minute pour répondre au plus grand nombre de questions sur les spécialités, les savoir-faire, les monuments et les particularités de nos régions française. Pour jouer aux côtés de Géraldine Mayr, il suffit de vous inscrire dans le formulaire ci-dessous.

À vous de jouer pour être le plus fort du "Grand Tour de France" dès le 3 septembre sur France Bleu !

Pour votre information et disponibilité, l'émission est enregistrée tous les jeudis après-midi à 14 h .

Inscrivez-vous pour jouer au Grand Tour de France