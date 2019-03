Jouez avec les experts jardins ce samedi pour gagner votre fauteuil Intex Onyx

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre votre fauteuil Intex Onyx dans l'émission "les experts jardin"

Bulle accueillante, Intex a imaginé Onyx : un fauteuil design et nomade à installer aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Waterproof, le fauteuil Onyx est constitué d’un matériau imperméable, résistant aux intempéries. Pourvu d’un fond renforcé, il résiste aux aspérités du sol. Le cœur du fauteuil Lounge Onyx Intex est matelassé de façon à répartir correctement l’air, ce qui rend l’ensemble très confortable. L’ergonomie se conjugue à un style contemporain, donnant une ellipse agréable à l’œil, sertie de noir et au rebord transparent. Onyx est proposé en trois tons : vert, orange et rose. Ce fauteuil est également agréable au toucher, avec son flocage très doux, qui est une veritable invitation au farniente !

Pour gagner votre fauteuil, c'est très simple : Appelez nous samedi entre 9h et 10h au 03 84 22 82 82 et posez votre question jardin à notre expert du jour . A la fin de l'émission, un gagnant, sélectionné parmi toutes les questions posées; repartira avec son fauteuil.