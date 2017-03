Jouez et gagnez vos places pour Aïda

France Bleu Orléans vous offres vos places pour l'Opéra Aïda au Zénith d'Orléans les 17,18 et 19 mars.

Aïda, opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi, a été créé le 24 décembre 1871 à l’Opéra khédival du Caire. Après Carmen et La Flûte enchantée , il fallait un autre chef-d’œuvre pour continuer l’aventure de l’opéra coopératif dans le Val de Loire.

Aïda est un drame dans lequel nous pouvons trouver de multiples résonances au monde d’aujourd’hui. L’exil, la trahison, la recherche de racines, l’acceptation de l’autre, mais aussi et surtout l’amour et la passion !

« Aïda n’est pas seulement cet opéra pharaonique que l’on présente souvent. Ce n’est pas seulement l’œuvre grandiose de ce génie de la musique qu’est Giuseppe Verdi, écrite avec le concours du spécialiste égyptien de l’époque, Auguste Mariette. Ce ne sont pas seulement les éléphants et les dromadaires que nous voyons quelques fois passer sur scène dans quelques productions extraordinaires.

Aïda est avant tout un drame sentimental, d’une réfugiée éthiopienne en Égypte qui doit affronter le choix qui lui sera fatal : l’Amour ou la famille, ses racines…

Bien que la musique de Verdi soit d’une immense force, portée par un grand orchestre de plus de soixante musiciens (à l’image de la grandeur pharaonique de l’Égypte ancienne, la « Marche des trompettes » d’Aïda en étant le symbole absolu), elle n’en reste pas moins un petit joyau de finesse, vectrice d’émotions, porteuse des doutes et des faiblesses des personnages, à l’image du drame sentimental vécu par les trois rôles principaux : tortueux, mais dont la finalité est limpide…

Après Carmen et La Flûte enchantée, c’est encore un autre style musical qui attend les élèves et professeurs des établissements scolaires partenaires, les solistes, le Chœur Opéra de La Musique de Léonie et l’Orchestre de Léonie (orchestre qui a à cœur de se plonger dans tous les univers musicaux possibles). La Fabrique Opéra, c’est faire découvrir et aimer la musique, les musiques… toutes les musiques. Toutes les cultures ! C’est de cela que rêvait aussi Aïda… »

Clément Joubert – Directeur artistique