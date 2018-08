Un week-end pas comme les autres au Bol d'Or 2018, ça vous dirait ? Alors tentez votre chance avec le puzzle !

Le Bol d’Or, mythique course internationale moto de vingt quatre heures, se déroulera sur le circuit Paul Ricard au Castellet les 14, 15 et 16 septembre 2018. France Bleu Pays de Savoie partenaire du Bol d'Or vous propose de gagner un séjour pour 2 personnes avec un accès à l'aire du lac et dîner VIP pour une valeur de 400€

Détail billet aire du lac

Places limitées

Aire située en plein cœur du circuit, à proximité du lac et de la Double droite du Beausset

Réservée uniquement aux motos pour une ambiance conviviale et de passionnés

Médaille Bol d’Or

Sanitaires et douches

Accès paddock + terrasse

Visite de la voie des stands du vendredi après-midi

Visite de la voie des stands du samedi (sous réserve des faits de course)

Gratuit pour les moins de 16 ans, accompagné d’un adulte détenteur d’un billet

Consigne gratuite dans l’aire d’accueil (dans la limite des places disponibles)

Plus d'infos sur le site du Bol d'Or

Si vous voulez tenter votre chance, jouez au puzzle ci-dessous. Cliquez pour voir l'indice