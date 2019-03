Jouez et gagnez votre VHF Marine pour l'édition 2019 des Nauticales, le salon nautique de la Ciotat

Quinzaine pour la Famille et la Jeunesse à Aix-en-Provence

France Bleu Provence est partenaire de la Quinzaine pour la Famille et la Jeunesse du 18 au 29 mars 2019 à Aix-en-Provence. Au programme : 2 semaines pour participer à plus de 100 animations en famille et découvrir une multitude d'activités.