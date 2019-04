Jouez pour gagner un séjour en chambre d'hôtes

Gagnez votre séjour en chambres d'hôtes en jouant à Top Chrono avec Stéphane Veaux

Tous les jours, du lundi au vendredi , entre 11 heures et 12 heures, appelez nous pour vous inscrire au 03 84 22 82 82 pour participer à Top Chrono avec Stéphane Veaux.Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez alors répondre à un maximum de questions de culture générale en une minute. La personne qui aura donné un maximum de bonnes réponses repartira avec le cadeau du jour et participera au tirage au sort du vendredi qui lui permettra peut-être de repartir avec ce séjour en chambre d'hôtes offert en partenariat avec les gîtes de France.

La ferme des Louisots, où vous serez logés, est située à Fournet-Blancheroche à deux pas de la Suisse. De nombreuses activités sportives sont possibles aux environs.