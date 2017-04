Jouez à Top Chrono et gagnez un séjour à La Cheneaudière à Colroy-la-Roche

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un séjour à la Cheneaudière, hôtel Relais et Châteaux à Colroy la Roche dans les Vosges. Un séjour pour deux personnes, à gagner dans Top Chrono.

Pour avoir la chance de gagner ce séjour "goumand et spa" à La Cheneaudière, jouez du lundi au vendredi, dans Top Chrono, de 11h à 12h, en appelant le 03 84 22 82 82.

Le gagnant de la semaine remporte le séjour, mais chaque gagnant du jour partira avec son kit (boissons, masques, confettis) pour participer au carnaval de Montbéliard ce dimanche 9 avril.

Comprenant :

Une nuit en grande Suite

Un dîner gastronomique à 3 plats à la carte selon vos envies (hors boissons)

Le petit-déjeuner au buffet

L’accès au « Nature-Spa » de 2000 m2 avec 3 piscines, 4 saunas, hammam, bains bois

Valable 1 an, tous les jours sauf périodes rouges (vendredis soirs, samedis soirs et veilles de fêtes)(Valeur du lot : 730 €)

"Entre Strasbourg et Colmar, à 600 mètres d’altitude en pleine nature, La Cheneaudière & Spa se situe à Colroy-La-Roche, un village calme et paisible près des sommets vosgiens. Cette maison de charme, membre de la prestigieuse association des Relais & Châteaux, dispose de 38 chambres, d’un restaurant gastronomique qui met à l’honneur les produits locaux et d’un Nature-Spa de + de 2 000 m2 avec 4 piscines, 5 saunas, un hammam-ruche, un flotarium, bains-bois, des douches à sensations, une plage pétillante… pour vivre un moment hors du temps !

Le Nature-Spa a été récompensé en octobre 2014 par le prestigieux Prix Villégiature du Meilleur Spa d'Hôtel en Europe et récemment par le Spa-Trophy Relais Châteaux 2016 (qui récompense chaque année le meilleur spa Relais & Châteaux dans le monde).

Par ailleurs, pendant ce mois de mars 2017, nous lançons de gros travaux d’embellissement (extension du spa avec un nouveau bassin et de nouveaux équipements, construction d’un nouveau restaurant, rénovations multiples (chambres, restaurants, couloirs, réception…)"