Jour de fête au MIN de Nantes Métopole

Rezé, France

France Bleu Loire Océan en direct du nouveau M.I.N de Nantes

50 ans après son installation sur l’île de Nantes, le M.I.N, Marché d’Intérêt national, s’est déplacé aux portes de Nantes, à Rezé, au sein du pôle agroalimentaire Nantes Agropolia. Le M.I.N est un lieu habituellement réservé aux professionnels pour acheter des produits en gros en alimentation et horticulture. Ce samedi 27 avril, vous êtes invités à découvrir découvrir l’immense marché du Grand Ouest !

De 11h à 18h, petits et grands pourront découvrir l’univers particulier d’un marché de gros dans une ambiance conviviale, familiale et festive. Au gré de la journée, de nombreuses animations sont prévues pour permettre à chacun de découvrir ce qu’est le M.I.N, et de rentrer, le temps d’une journée, dans le quotidien de ceux qui font vivre le deuxième plus grand Marché d’Intérêt National de France !

Primeurs au M.I.N de Nantes - Alain Le Bot Gamma-Rapho

Découvrez le nouveau M.I.N de Nantes, samedi 27 avril entre 10h et 16h sur France Bleu Loire Océan

M.I.N Nantes Métropole