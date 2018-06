Bousse, France

Cette manifestation, menée en partenariat entre la jeunesse sportif de Bousse et la mairie, a pour objectif de rassembler autour du sport les personnes en situation de handicap ou non. L'essentiel est la rencontre et l'échange entre personnes handicapées et personnes valides.

4 endroits sont prévus: site du kayak, salle polyvalente, boulodrome, stade de foot.

Le projet réunit toutes les associations de la commune de Bousse qui organisent pour chacune une activité sportive ou musicale : Club de Kayak / Club de pétanque / Courir à Bousse / Acti march’/Foot / Kung Fu / Gym / Qi Gong / Tennis / Chorales / Association de parents d'élèves: stands de pêche, maquillages, jeux,

Invités d'honneur :

Conférence: Anita Fatis présente son combat et son projet d'ascension de l'Himalaya .

Champions présents Bob Thari- Adrien Backscheider

Les anciens du FC Metz: Joël Muller, Michel Ettorre, Marcel Husso, Nico Braun qui organisent le match de gala à 17H

Animation assurée par France Bleu Lorraine