Journée internationale des droits des femmes : les femmes du SDIS 67 invitées de France Bleu Elsass

Elles sont sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels et font parties du SDIS 67. A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars 2019, elles accompagnent France Bleu Elsass toute la matinée pour raconter leurs expériences et parcours.

Strasbourg, France

Annick, Anny, Cloé, Lara et Laurence se sont engagées pour aider leurs concitoyens. Elles sont sapeurs-pompiers au sein du SDIS 67. Elles ont un métier en-dehors de leur service au SDIS, mais mettent leur temps au service des autres. Comment concilier vie professionnelle, vie de famille et volontariat ? Pourquoi et comment choisit-on de faire partie des sapeurs-pompiers ? Quelles sont les difficultés pour les femmes dans ce métier ?

Les filles du SDIS 67 sont sur France Bleu Elsass ce vendredi 8 mars de 8h30 à 12h à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Emission à suivre en images :

Présentation de nos invitées :

Laurence est infirmière anesthésiste à l'Hôpital de Hautepierre et sapeur-pompier volontaire depuis 2006 à Ingwiller, elle est également formatrice aux premiers secours depuis 2011.

Anny est chef du service des rémunérations et régimes de travail au SDIS 67. Elle est sapeur-pompier volontaire à Wasselonne depuis 35 ans avec le grade d'adjudant-chef.

Annick est infirmière en milieu psychiatrique et sapeur-pompier volontaire depuis 5 ans à Boofzheim, également responsable de la pharmacie et formatrice aux premiers secours.

Lara est médecin urgentiste avec une qualification en réanimation. Elle est sapeur-pompier professionnel du Service de santé et de secours médical (SSSM) du SDIS 67.

Cloé a 13 ans et est collégienne. Elle fait partie des jeunes sapeurs-pompiers à Soultz-sous-Forêts