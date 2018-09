Une après-midi pour découvrir le jardinage respectueux de l'environnement. Une initiative de la Ligue pour la protection des oiseaux, en collaboration avec l’association des jardins partagés Ciboulette et Papillon.

Six jardiniers expérimentés du groupe Jardin au naturel de la LPO Poitou-Charentes dévoileront leurs astuces pour obtenir de belles récoltes tout en respectant le sol et les hôtes qui s’invitent chez vous. Tour à tour, chaque jardinier investira la parcelle d’un particulier pour vous présenter une technique respectueuse de la nature. L'occasion de découvrir et de mieux connaître ce que sont le compost, la rotation des cultures, les engrais verts, l'accueil de la biodiversité, la couverture du sol, les purins et extraits végétaux et travail du sol.

