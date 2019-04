Portes ouvertes de la Maison Francis Miot à Uzos sur France Bleu Béarn le 6 avril 2019

Découvrez les coulisses et le savoir-faire des chocolatiers et confiseurs de la Maison Francis Miot, à l'occasion des journées portes ouvertes des 6 et 7 avril 2019 à Uzos.

Samedi 6 avril 2019, France Bleu Béarn vous fait découvrir les coulisses de la Maison Francis Miot à Uzos, à l'occasion des journées festives des portes ouvertes.

Vivez en direct ce moment de convivialité de 10h à 12h30 avec Eric Bentahar sur France Bleu Béarn.

Confiseries et confitures Francis Miot

Francis Miot, meilleur maître artisan confiturier-confiseur de France et triple champion du monde, lance en 1985 ses premières confitures artisanales et crée la société qui porte son nom. La Maison Francis Miot fabrique et distribue aujourd’hui dans le monde, confitures, confiseries et chocolats artisanaux en associant les saveurs des produits de la Région. Qui ne connaît pas "les coucougnettes", les "tétons de la reine Margot"!

La Maison Francis Miot est aujourd'hui dirigée par Jean Othax. Elle compte 35 employés.

Journées portes ouvertes à la féerie gourmande à Uzos.

Dans une ambiance Western, les 6 et 7 avril, des ateliers et activités sont proposés pour les petits et grands : démonstration de la conception de certains produits, initiation à la réalisation de gourmandises et de nombreux autres ateliers.

Site internet Francis Miot