Journée spéciale apprentissage sur France Bleu Loire Océan

Nantes, France

France Bleu Loire Océan partenaire de la Semaine de l'Apprentissage

Jusqu'au 8 février, le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), avec le soutien du ministère du Travail, organise la première édition de la Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat. L’occasion de mettre en lumière l’action des CMA en faveur de l’apprentissage et de promouvoir les atouts de cette formation, tant auprès des jeunes que des chefs d’entreprise.

Ce lundi 4 février, journée spéciale apprentissage, à retrouver dans nos reportages "Les Coulisses de l'Exploit", "Made In" et avec les invités de "La Vie en Bleu" entre 9h00 et 11h00.