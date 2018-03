Le jeudi 29 mars, France Bleu organise une journée de l'assurance sur l'ensemble de ses 44 stations. Les agents généraux d'assurance se mobilisent pour répondre à vos questions et vous aider tout au long de ce grand rendez-vous !

Posez vos questions aux experts AGEA

Habitation, voiture, famille,... nos Experts Agea répondront à vos questions en direct de 9h à 10h dans l'émission "Le dossier du jour de la vie en bleu" au 03 81 22 82 82, mais aussi de 10h à 12h au 03 54 57 90 70, hors antenne.

Questions d'assurance en vidéos

Quelles sont les différentes démarches à effectuer auprès de votre assureur lors par exemple d'intempéries ? Découvrez nos vidéos avec notre expert assureur AGEA.

Face aux intempéries : les réponses de notre expert AGEA

Ma maison suite aux dernières intempéries a subi de gros dégâts, quelles sont les premières démarches à effectuer suite aux dommages causés par la tempête de neige ?

Le contrat Multirisque Habitation doit contenir une garantie "Tempête, Grêle, Neige ". Cette dernière vous protège contre les dégâts causés à votre maison par le poids de la neige.

Suite à la vague de froid du mois dernier, le redoux arrivé, mon habitation a été victime d'une inondation, dans quel délai dois-je faire ma déclaration à mon assureur ?

Si après la vague de froid, une canalisation a été gelée et percée, vous devez faire votre déclaration dans les 4 jours où vous constatez ce dégât des eaux.

Après une forte tempête hivernale, ma maison a subi des dégâts, qui décide du passage d'un expert ?

Si vous avez subi un dommage garanti par votre contrat, vous devez prévenir votre Assureur. Celui-ci, en fonction du montant et du type de sinistre, missionnera un expert.

A cause des dommages causés par la tempête et la neige, I'activité de ma petite entreprise est à I'arrêt. Mon assurance multirisques entreprise me couvre t-elle ?

Si le poids de la neige a fait s'écrouler la toiture de vos locaux, les dégâts immobiliers et mobiliers seront couverts. Votre perte d'exploitation sera prise en charge si vous avez souscrit cette garantie dans votre contrat Multirisque Professionnelle.