A l'occasion de la sortie du nouvel album du groupe Boulevard des Airs, France Bleu Béarn consacre une journée spéciale au groupe tarbais

Vendredi 31 août 2018, Boulevard des Airs sort son 4ème album "Je me dis que toi aussi".

Cover de l'album - Boulevard des airs - Je me dis que toi aussi - Sony music

De 6h à 19h, découvrez l'ensemble des titres du nouvel album, expliqués un à un par Sylvain DUTHU et Florent DASQUE. Vous retrouverez aussi les artistes en interview avec Isabelle YOUNG à 12h30 et 17h30. Des albums seront aussi à gagner tout au long de la journée.

Boulevard des airs 2018 - Sony music

Après 200 000 albums vendus de Bruxelles, BDA annonce son grand retour avec un nouvel album ambitieux, «Je me dis que toi aussi», écrit et enregistré entre Tarbes et Bruxelles. Les 11 nouveaux titres mixés par Lionel Capouillez (Stromae) affichent clairement une volonté artistique d’évoluer vers un son électro-pop très actuel. Une attention particulière a été apportée à l’écriture par Sylvain Duthu, qui signe-là ses meilleurs textes. Des surprises attendent les fans comme un titre, «Allez reste», coécrit avec Vianney. Avec près de 60 millions de streams audio et près de 40 millions de streams vidéo, BDA s’inscrit comme étant l’un des nouveaux poids lourds de la nouvelle scène française.