Journée spéciale environnement sur France Bleu Loire Océan

Nantes, France

A quelques jours de la COP 24, la Convention sur les Changements Climatiques de Katowice en Pologne, France Bleu Loire Océan vous fait découvrir des réalisations locales et concrètes en faveur de la planète.

Comme l'éco-quartier de la Fleuriaye à Carquefou, le seul de cette envergure en Europe ! Première approche dans "Made In", 7h35/12h35 et 18h35. Visites Guidées avec Jean-Jacques Lester dans les "Coulisses de l'exploit", à 6h35/8h35/16h35 et 17h35

Quartier de La Fleuriaye à Carquefou - Loire Atlantique Développement – Batimage – Baloon Photo

Ou encore cette initiative de l'APPB, l’association des Ports de Plaisance de Bretagne, une certification pour des Ports propres, à découvrir dans "l'Eau d'Ici" à 7h45/12h45 et 15h45

Port en bretagne © Getty - -

Journée Spéciale environnement, à l'occasion de la prochaine Convention sur les Changements Climatiques de Katowice, ce lundi 26 novembre sur France Bleu Loire Océan