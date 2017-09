JOURNÉE SPÉCIALE Harlan Coben

Journée spéciale mardi 26 septembre

A l'occasion de la venue d'Harlan Coben, auteur de polars célèbres dans le monde entier, gagnez l'un de ses ouvrages mardi 26 septembre à tout moment de la journée en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne

► Qui est Harlan Coben ? Né en 1962, Harlan Coben vit dans le New Jersey avec sa femme et leurs quatre enfants. Diplômé en sciences politiques du Amherst College, il a travaillé dans l’industrie du voyage avant de se consacrer à l’écriture. Depuis ses débuts en 1995, la critique n’a cessé de l’acclamer. Il est notamment le premier auteur à avoir reçu le Edgar Award, le Shamus Award et le Anthony Award, les trois prix majeurs de la littérature à suspense aux États-Unis. Traduits dans une quarantaine de langues, ses romans occupent les têtes de listes de best-sellers dans le monde entier.

Harlan Coben est en dédicaces le mercredi 4 octobre de 15h30 à 17h30 à la librairie Guerlin et vous aurez la chance de le rencontrer et lui faire dédicacer votre livre.

Côté cinéma, depuis le formidable succès de l’adaptation de Ne le dis à personne par Guillaume Canet, en 2006, avec François Cluzet et Kristin Scott-Thomas dans les rôles principaux, les romans du maître de vos nuits blanches ne cessent d’attirer l’attention des réalisateurs et des producteurs.

