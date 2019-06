Journée spéciale jeudi 13 juin 2019 sur France Bleu à Salies-de-Béarn, un an après les inondations de 2018

Un an après les inondations qui ont touché la commune de Salies-de-Béarn, France Bleu Béarn diffuse en direct ses émissions de 6h à 13h et de 16h à 19h.

Jeudi 13 juin 2019, France Bleu Béarn installe ses studios au Casino de Salies-de-Béarn, un an jour pour jour après les inondations dévastatrices. Durant cette journée en direct, aux micros des équipes de journalistes et animateurs, les sinistrés de cette tragédie, rencontrés il y a un an, racontent ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui.

Vidéo prise à Salies de Béarn le matin du 13 juin 2018

Ecoutez cette journée spéciale "Salies de Béarn, un an après" en direct sur France Bleu Béarn de 6h à 13h et de 16h à 19h. Vous pourrez assister aux émissions ouvertes au public