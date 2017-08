Journée spéciale Kids United sur France Bleu le 18 août

Ce vendredi 18 août tout au long de la journée, découvrez et remportez le nouvel album des Kids United !

À l’occasion de la sortie du 3e album " Forever United", France Bleu vous propose de découvrir le nouvel album des Kids United. Les 44 stations du réseau France Bleu et francebleu.fr vous font découvrir leurs nouveaux titres et vous proposent également de remporter ce nouvel album !

La belle histoire des Kids United

En 2015, de talentueux chanteurs âgés de 8 à 15 ans, et qui ne se connaissaient pas, sont réunis pour promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant. Ce sera le début d’une belle histoire d’amitié et d’un incroyable succès : 1,5 million d’albums vendus, 500 millions de vues sur YouTube, et plus de 70 dates de concert complètes, dont 2 AccorHotels Arena de Paris, prévus les 16 et 17 décembre 2017.

Après "Un monde meilleur" et "Tout le bonheur du monde", ces jeunes messagers de l’UNICEF souhaitent « réenchanter » le monde avec un troisième album intitulé Forever United, riche de collaborations aussi prestigieuses qu’éclectiques qui devrait toucher toutes les générations : Claudio Capéo, Vitaa, Amir, Jenifer, Corneille, Patrick Bruel, Youssou NDour, Michel Fugain et Angélique Kidjo.