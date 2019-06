Journée spéciale - Le don d'organes, "Tous donneurs, tous receveurs"

Journée spéciale ce 20 juin sur les antennes de France Bleu, dédiée aux dons d'organes. Nous sommes tous concernés !

Ce jeudi 20 juin, France Bleu et France 3 vous proposent une journée spéciale dans le but de sensibiliser le plus grand nombre sur le don d'organes.

Vos rendez-vous sur France Bleu

Retrouvez dans "La vie en bleu" de 9h à 10h, sur l'ensemble des stations du réseau France Bleu, des émissions dédiées à cette journée nationale sur le don d'organes.

De 14h à 15h, dans "On se dit tout", Vanessa Lambert donne la parole à des greffés et des donneurs.

Sur France 3 à partir de 23h30, Charles-Henry Boudet fait le tour de la question dans un numéro de Réseau d’enquêtes intitulé Don d’organes : tous donneurs, tous receveurs.