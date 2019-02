Journée spéciale, nos auditeurs découvrent les coulisses de France Bleu Alsace

Strasbourg, France

Ils sont six, Vanessa, Jean-Marc, Martine, Eric, Christiane et Théo, choisis dans le fichier d'auditeurs de la station, qui auront la chance de découvrir comment se fabrique leur radio de proximité. Ils auront l'occasion de passer un moment dans les différents services pour découvrir le fonctionnement et la création d'un programme radio. Le traitement de l'info avec les journalistes de la rédaction, les émissions, chroniques et programme musical du côté de l'animation, les services techniques, le rôle des chargées d'accueil,... l'envers du décors de ce que vous entendez dans votre poste.

Tout au long de la matinée, ils auront l'occasion d'échanger avec les équipes. Puis rendez-vous de 14h à 14h30, ce jeudi 28 février 2019, dans l'émission animée Jean-Brice Tandonnet, pour réagir à ce qu'ils auront découvert. Aimeront-ils ou pas ?

Une journée à vivre en images ici et sur la page Facebook de France Bleu Alsace avec François Pinganaud à la caméra.