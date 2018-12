Journée spéciale "Santé" : France Bleu Pays Basque en direct du Centre Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne

Afin d'aborder toutes les thématiques liées à la santé au Pays Basque, France Bleu Pays Basque installe son studio au coeur de la rue couverte du Centre Hospitalier de la Côte Basque de Bayonne. Invités, reportages, échanges en direct, et si on parlait « santé au Pays Basque » sur France Bleu.

Après une journée spéciale consacrée à la mobilité en Octobre , France Bleu Pays Basque vous propose de découvrir les enjeux, les projets et les acteurs de la santé au Pays Basque.

Le jeudi 13 décembre dès 6 heures du matin écoutez France Bleu Pays Basque. Nous vous proposerons des rencontres et des reportages avec tout ceux et toutes celles qui s'occupent de notre santé au Pays Basque.

Et dès 9 heures et jusqu'à 19 heures nous installons notre studio dans la rue couverte du Centre Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne afin de partir à la rencontre des femmes et des hommes qui chaque jour travaillent dans ce lieu incontournable de la santé au Pays Basque.

Santé publique, innovation, coopération, mobilité, restauration, accueil, développement durable nous vous entraînons dans les coulisses de l'établissement et abordons tous les sujets de la santé au quotidien.