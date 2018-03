Le mercredi 7 mars tentez de remporter vos places pour le concert de Vianney à l'Axone de Montbéliard.

"Pas là", "Je m'en vais", "Dumbo", "Moi aimer toi"... que des succès que nous devons à Vianney. Avec seulement 2 albums le jeune artiste a su conquérir le public français et à imposer son style original, romantique et sensible.

Laissez vous embarquer dans son univers le samedi 10 mars à 20h30 à l'Axone de Montbéliard.

Pour remporter vos places restez à l'écoute de France Bleu Belfort Montbéliard le mercredi 7 mars. Tout au long de la journée plusieurs jeux vous permettront de gagner 2 places pour applaudir cet artiste ô combien original !

Un numéro à retenir : 03 84 22 82 82