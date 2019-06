Nantes, France

Les figures féminines du sport local sont sur France Bleu Loire Océan

A l'occasion de la coupe du monde féminine de football, France Bleu Loire Océan, vous propose des portraits de sportives de notre région.

Découvrez, Mona Francis, para-triathlète orvaltaise en route pour les JO de Tokyo de 2020... Dans les "Gens d'Ici" à 10h50 et 17h50.

Mona Francis, para-triathlète orvaltaise - Yoann Rochette

Solène, une étudiante nantaise, en sciences de la vie et la terre, qui sillone le monde à vélo et sans argent. "Made In" à 7h40, 12h40 et 18h40. Estelle Graveleau du Team Vendée Formation dans la solitaireUrgo/Le Figaro. "L'Eau d'Ici" à 7h45, 12h45 et 15h45. Les RAID'INGUES 44 qui préparent une randonnée nomade féminine et solidaire au coeur du désert ! "C'est Mon Asso" à 9h50 et 12h50. Et enfin Valérie Marqueton responsable de l’évènementiel sportif à Nantes métropole, est l'invité de "La Vie En Bleu" entre 9h et 9h30.

Valérie Marqueton - Valérie Marqueton

Mercredi 12 juin, Journée sport au féminin sur France Bleu Loire Océan.

