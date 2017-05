Le rendez-vous incontournable du Sud de la France pour les amateurs de plantes et de jardins de qualité.

La 25e édition des Journées des plantes d’Albertas vous donne rendez-vous les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 à Bouc-Bel-Air, à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, dans les magnifiques jardins classés Monuments Historiques que sont les Jardins d’Albertas, en partenariat avec France Bleu Provence. Avec plus de 20 000 visiteurs en 2016, les Journées des Plantes d'Albertas sont devenues le rendez-vous incontournable du Sud de la France pour les amateurs de plantes et de jardins de qualité. Elles accueilleront cette année près de 170 pépiniéristes et artisans du jardin, sélectionnés au préalable pour la qualité et l’originalité de leur production. A la clé un programme original et festif pour que chacun puisse passer dans les jardins d’agréables moments: balades, rencontres conseils avec les exposants, interludes musicaux, ateliers pour les grands et les petits, espace détente…

Horaires d'ouverture : Vendredi 26 mai, de 9h30 à 19h Samedi 27 et Dimanche 28 mai, de 9h à 19h. Restauration sur site, nombreuses animations, parking sur place.

Toutes les infos ici.