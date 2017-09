Journées du patrimoine

POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017, FRANCE BLEU LA ROCHELLE A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Placée sous le signe de la jeunesse, la 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, fédère plus de 1700 sites, proposant près de 3000 animations en Nouvelle Aquitaine, les 16 et 17 septembre Prochains. Visites, atliers, expositions, projections de films, concerts, conférences, tout est mis en oeuvre pour sensibiliser les plus jeuns et leurs proches au patrimoine dans toute sa diversité.

►LE MOULIN DE VOUTHON

Moulin, construit au 12 ème siècle par la commanderie Saint-Martin, a produit des farines animales de panification mais aussi de coques de noix utilisées dans l'industrie. L'entreprise familiale exploite une centrale hydroélectrique, produit et vend des huiles et farines de noix et noisettes. Visite du moulin, production d'huile de noix et de noisette. Dégustation, vente des produits des moulins (farines, huiles..)

►TEMPLE MAÇONNIQUE DU GRAND ORIENT DE FRANCE 80 rue Marius Lacroix

La loge « l’Union parfaite » à La Rochelle (1752) est l’une des plus anciennes loges du Grand Orient de France. Association Salvador Allende. A l’occasion du tricentenaire de la Franc-Maçonnerie, les loges maçonniques vous feront découvrir dans ce lieu de construction récente quelques pièces historiques dont le Delta lumineux (18ème), le bureau du Vénérable Maître ainsi que des objets maçonniques plus récents. Vous découvrirez aussi les relations historiques de notre ville avec la Franc Maçonnerie.

Départ guidé par les hôtes toutes les 30mn Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h

►ST SATURNIN DU BOIS

Le site archéologique vous ouvre ses portes.Venez découvrir le campement des "Taifail", troupe de reconstruction historique et une présentation de la vie quotidienne et de l'artisanat.

►LE MOULIN DE BAYERS en Charente, vous propose une visite insolite et historique, une exposition de jouets anciens (collection privé de Bernard GUILLERME)

►PAROLES DE ROCHELAIS,

Outre la traditionnelle ouverture de la Chapelle de St Maurice, avec 3 expositions, Paroles de Rochelais vous propose une balade à la découverte de l'histoire et du patrimoine du quartier de Saint Maurice à La Rochelle

►FORTIFICATIONS ET ESPACE NATUREL DE CHEF DE BAIE

Animations musicales et reconstitutions par 40 re-constituteurs et musiciens : Depuis la batterie (côté plage) ou la Tour carrée (côté Port-Neuf), sur l’intégralité de l’espace naturel. Venez à la rencontre de gardes napoléoniens et de résistants de la seconde guerre, promenez-vous dans ce site naturel de 18 ha et assistez aux expériences musicales des Etournias et des Gueules de Marins Dimanche : de 13H00 à 18H30 Parcours costumé de la Tour carrée au Fortin Depuis la Tour carrée (côté Port-Neuf) Découverte historique et présentation costumée des extérieurs des édifices par J-C. Bonnin, B. Hougron et G. Bouyer Promenade en calèches de Christian Boutin avec présentation du patrimoine naturel et du panorama par des animateurs LPO (Suivez à votre rythme, à pieds ou en vélo). Dimanche : départs à 14h, 15h30 et 17h Retour assuré en calèche – libre participation.

►ST MARTIN DE RE

Au programme pour ces Journées du Patrimoine 2017 À la découverte de l’ancien hôpital Saint-Honoré et de son apothicairerie

Visite guidée. Ce qu'il faut savoir :

Ancien hôpital militaire aménagé au XVIIe siècle pour soigner les soldats du roi en garnison sur l'île de Ré, dont Louis XIV confie la gestion aux religieux de la Charité. L'établissement se compose du couvent des Charitains et de trois ailes : l'aile Saint-Louis qui abrite l'apothicairerie du XVIIIe siècle, l'aile nord-ouest (1730)et l'aile Saint-Michel (vers 1780).

Ancien hôpital militaire aménagé au XVIIe siècle pour soigner les soldats du roi en garnison sur l'île de Ré, dont Louis XIV confie la gestion aux religieux de la Charité. L'établissement se compose du couvent des Charitains et de trois ailes : l'aile Saint-Louis qui abrite l'apothicairerie du XVIIIe siècle, l'aile nord-ouest (1730)et l'aile Saint-Michel (vers 1780).

Distinctions, labels : L'apothicairerie et le décor lambrissé du bureau du directeur de l'hôpital sont classés au titre des Monuments Historiques depuis 1925, l'aile Saint-Michel depuis 1999. Journées du Patrimoine 2017 - horaires : Visites guidées à 11h30 (samedi 16 et dimanche 17 septembre) Visite libre de 14h30 à 18h (dimanche 17 septembre) Ancien hôpital Saint-Honoré - Apothicairerie 55 rue de l'Hôpital (apothicairerie) et 3 rue du Père Ignace (hôpital Saint-Honoré) 17410 Saint-Martin-de-Ré

►LA PRÉFECTURE ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE Avec le concours de l'association Via Patrimoine Vous proposent, une visite guidée de l'hôtel de la Préfecture, un circuit guidé du quartier de la Préfecture et une visite libre de l'Hôtel du Département

►CASSINOMAGUS en Charente

Vous propose des visites guidées, des Thermes Gallo-Romains, du Chantier de fouilles, des Réserves archéologiques.

►A LA ROCHELLE

Les Journées Européennes du Patrimoine seront l'occasion de suivre un parcours spécifique huguenot, de participer à des rencontres et tables rondes et de découvrir les lieux historiques rochelais liés à l'histoire du protestantisme. Des expositions et animations seront proposées dans les musées municipaux : Les Musées, d'Art et d'Histoire, du Nouveau Monde, des Beaux Arts, le Muséum d'Histoire Naturelle. Au Musée Maritime, les visiteurs rencontreront les témoins qui raconteront leurs métiers et leur vie de marins. Plusieurs sites et monuments seront exceptionnellement accessibles comme les Hôtels Particuliers Weiss et Garesché en cours de restauration, l'ancien Cloître des Dames Blanches sera dédié au tango et, les élèves d'Histoire des arts du Collège Fromentin et du Lycée Dautet proposeront des visites guidées de leurs établissements..... Et bien d'autres choses encore.

Parcours huguenot dans le cadre des 500 ans de la Réforme Labellisée Cité européenne de la Réforme, La Rochelle participe depuis début 2017 aux manifestations organisées autour des 500 ans de la Réforme. Ces 16 et 17 septembre, un parcours huguenot, historique et touristique permettra, en 17 étapes, de mieux connaître l’ancienne capitale française protestante que fût notre cité maritime. En la cathédrale Saint-Louis, un panorama, via des images de synthèse 3D, des édifices religieux rochelais disparus ou transformés témoignera des querelles passées entre catholiques et protestants. Célébrant en parallèle le tricentenaire de la Franc-Maçonnerie, le collectif des loges maçonniques rochelaises proposera, au sein du temple de la rue Saint-Michel, une table ronde réunissant plusieurs historiens autour de Jean-Théophile Désaguliers, fondateur de la Maçonnerie moderne. Attention : la conférence est programmée le vendredi 15 septembre.EMBARQUEZ AVEC LA MARINE A ROCHEFORT

Et profitez-en pour découvrir ou redécouvrir le Musée de la Marine

►SUR OLERON

La municipalité de Dolus vous propose une visite guidée du Marais et du village. découvrez 200 ans d'histoire du site de La Perroche