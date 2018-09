Belfort, France

Rendez-vous les 15 et 16 septembre 2018 partout en France pour découvrir et redécouvrir les sites et monuments marquants du patrimoine de nos régions.

Le coup de coeur de Florent Loriol, animateur de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard, va vers le patrimoine horloger de la région du Haut-Doubs et du Jura Suisse. Une belle balade et découverte à faire pour ces 35e Journées du patrimoine.

Il vous conseille de visiter Charquemont, un des villages horlogers par excellence, et ses maisons avec les anciens greniers où l'on travaillait à la fenêtre. A Morteau, un collectionneur privé, Yves Droz, expose au château Pertusier des montres, machines et outils anciens, et vous y découvrirez également des photos du passé avec le Cercle Généalogique de Franche-Comté. Morteau, Le Gras, Villers-le-Lac, le Jura Suisse, un endroit magique pour Florent, marqué par le passé horloger de la région.

A voir aussi du côté de Belfort et Montbéliard

A Montbéliard

Archives municipales - Visite commentée des Archives Municipales de Montbéliard

Église Saint-Maimboeuf - Découvrez l'église Saint-Maimbœuf de Montbéliard

Hôtel de Ville - Montbéliard et la réforme - Visites commentées de l'Hôtel de Ville de Montbéliard

Musée d'Art et d'Histoire - hôtel Beurnier-Rossel - Visites commentées au Musée d'Art et d'Histoire - Les diairis : à découvrir ou redécouvrir - Vente à l'allumette animée par Maître Prospère

Musée du château des Ducs de Wurtemberg - Visite commentée - Accrochage "Jeux de lumières dans les collections des Musées" - Ateliers-performances participatifs par le collectif Spotlight - Etc

Pays de Montbéliard agglomération - Découvrez le sentier urbain Schickhardt

A Belfort

Association des Modélistes Ferroviaires du Territoire de Belfort - Portes ouvertes

Bibliothèque Léon Deubel - Bibliothèque Municipale Léon Deubel : les coulisses - Lecture à la bibliothèque Léon Deubel

Caserne Friederichs - Visite de La caserne Friederichs à Belfort

Cathédrale Saint-Christophe - Visite commentée de la Cathédrale Saint-Christophe - Concert à la Cathédrale Saint-Christophe

Citadelle de Belfort - Unie dans la diversité - Visite guidée de la Citadelle de Belfort

Église Orthodoxe - Église orthodoxe

Fort de la Miotte - Visite guidée du Fort de la Miotte

Hôtel de Ville - Hôtel de Ville de Belfort

Musée d'Art Moderne - donation Jardot - Visite théâtralisée au Musée d'Art Moderne

Musée d'Histoire - Les quatre saisons du Territoire - Oeuvre de Bartholdi - Quelle histoire !! Ils sont fous ces Gaulois

Musée de la Mécanographie

Planétarium - Visite guidée du Planétarium de Belfort

Préfecture du Territoire de Belfort - Visite commentée de l'Hôtel de la Préfecture du territoire

Quartier du Fourneau - Le Quartier du Fourneau

Synagogue de Belfort - La Synagogue de Belfort

Temple Saint-Jean - Temple Saint-Jean

Théâtre Granit - Le Granit : son architecture, son histoire, ses coulisses - À la découverte de l'aspect technique

Tour 46 - Imagination souveraine du romantisme au surréalisme - Les archives municipales

Vieille Ville - Portes ouvertes AMFTB - Vieille Ville de Belfort

