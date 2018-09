"L'art du partage" à l'honneur lors des journées du patrimoine qui se tiendront les samedi 15 et dimanche 16 septembre. Et cette année France Bleu Provence est partenaire des 35e journées du patrimoine à Carnoules !

Le village de Carnoules est situé dans le centre Var, entre Toulon et le golfe de Saint-Tropez. Jadis Carnoules était un village de cheminots, c'était le seul dépôt de la traction à vapeur entre Nice et Marseille. Tous les trains de cette ligne devaient s'arrêter à Carnoules pour changer de motrice. Carnoules comptait alors 500 cheminots travaillant au village pour une centaine de locomotives.

Carnoules entretient depuis une longue tradition avec les trains et les chemins de fer. De cette grande époque, il reste aujourd'hui une locomotive (type 4B-9 et son tender de 1893) fièrement exposée au rond-point de l'école et du supermarché à l'entrée du village. La tradition perdure aujourd'hui encore grâce à une association de passionnés du rail qui a réussi à faire réouvrir la ligne Carnoules - Brignoles pour le Train touristique du Centre Var. Ce sont des autorails, les fameuses Michelines qui vous feront découvrir tranquillement les magnifiques paysages du Var.

Plan de la ville de Carnoules

Consultez le programme !

Samedi 15 septembre

- Balade "rando terroir" vers le site de ND de la Vière. 6,6 km. Rdv cours Victor Hugo. Départ 7h30.

- Visite du dépôt et du matériel de l'association du train touristique. A/R en draisine. Départ gare des Platanes : dès 10h (A/R toutes les 20/30 mn)

- "Ainsi font font font". Animation jeune public. 15h30. Foyer Bartolini.

- Théâtre de verdure éphémère. Au programme : voyage autour de la harpe par Camille Dilet, extraits de Marius (Marcel Pagnol) avec la Cie l'Art Semeur, histoire contée de Julius Tencinus et Trittia par Jean-Claude Babois. 19h45 (ouverture 19h). Jardin de la cascade.

Dimanche 16 septembre

- Visite commentée du moulin à huile. 10h et 14h.

- Concours de pétanque & exposé historique de la pétanque avec l'amicale bouliste. 10h30-13h30. Jardin Aloisi.

Le 15 et le 16 septembre

- Visite de la chapelle ND de Bon Secours (site de la Vière). Samedi : 8h30-17h. Dimanche : 10h-17h.

- Histoire contée de la légende de Trittia. 15h30. Chapelle ND de Bon Secours (site de la Vière). Accès possible par navette.

- Parcours découverte à énigmes. 10h-12h/14h-17h. Départ libre. Cours Victor Hugo.

- Portes ouvertes au musée régional du train miniature. 10h-12h/14h-17h.

- Exposition de rue. 9h-17h. Cours Victor Hugo.

- Exposition "de la maréchaussée à la gendarmerie" et d'artistes locaux. Samedi : 9h30-12h/15h-17h30. Dimanche 10h-12h/14h30-17h30. Salle Jean Moulin.

- Exposition de vieux outils et tracteurs d'antan. 9h-17h. Syndicat d'initiative (ancienne coopérative).

Retrouvez toutes les informations des journées du patrimoine sur le site de la mairie de Carnoules.