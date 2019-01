Judo : EUROMETROPOLE MASTERS PRINT S.A.le 26 janvier 2019 .

La compétition Eurométropole Masters, organisée pour la première fois en 2009 au Stadium Lille Métropole, est une compétition internationale individuelle, Label Excellence de la Fédération depuis 2016, ouverte aux « Masters », des judokas vétérans, féminins et masculins, de 30 à 80 ans.

Elle se déroule non-stop sur une seule journée marathon, selon une double entrée catégorie d’âge/catégorie de poids, avec 11 catégories d’âge et 7 catégories de poids chez les hommes comme chez les femmes.

Une manifestation en partenariat avec France Bleu Nord

La manifestation a été organisée au Dojo de Wasquehal de 2010 à 2013 ; durant la première olympiade de son existence, l’objectif était de développer le tournoi afin qu’il devienne une référence en Europe. En 2014, le développement a été tel que l’organisation s’est déplacée Espace Jean Richmond à Mouvaux, plus adapté ; en 2016, avec 580 participants, la compétition a battu son record de participation, faisant de l’Eurométropole Masters l’une des plus grandes compétitions du genre dans le Monde. En 2017, c’est le record de nations qui est tombé cette fois, avec 19 nations représentées pour 574 participants.

**11ème édition, 26 janvier 2019, 08h30-19h30 / Record de participation battu !

Espace Jean RICHMOND, Rue F. ROOSEVELT, MOUVAUX**Entrée gratuite

Voici les éléments :

Tous nos records sont battus : record de participation, record d’étrangers, record de nations, record de femmes,...

La Veille le samedi 26 janvier 2018 se tiendra le HANDIVAL JUDO NORD

4ème édition, 25 janvier 2019, 18h30-20h30 Espace Jean RICHMOND, Rue F. ROOSEVELT, MOUVAUX

- Photo A.Sterpin

L’entraînement partagé Handijudo a commencé en 2013 à Roubaix, dans les locaux de l’EDHEC, dans le cadre de la 5ème édition de l’Eurométropole Masters. Depuis 2016, l'avant-programme de l'Eurométropole Masters a été rebaptisé "Handival Judo Nord". Nous voulions que ce grand moment de partage entre judokas handicapés et judokas valides devienne un événement à part entière. Via cette manifestation, nous voulons montrer que le handijudo a bien sa place dans le monde du sport et casser certains préjugés sur le monde du handicap.

En 2017, lors de la 2ème édition d’Handival, le record de participation est tombé, avec environ 110 judokas sur le tatami, dont 74 judokas handicapés (61 en 2016). Nous invitons tous les judokas handicapés et judokas valides, enfants nés à partir de 2007 et adultes, de France et d’ailleurs (nos amis belges participent chaque année) à vivre ce grand moment de plaisir et de partage ; en 2018, des ateliers d’initiation seront, en outre, proposés aux personnes handicapées non licenciées. Notons enfin que Natalina Lupino, marraine “à vie” de Handival, Championne du Monde (1982), Médaillée de Bronze aux Jeux Olympiques (1992) a rejoint officiellement la Commission Handijudo du Comité Nord en septembre 2016.

Espace Jean RICHMOND, Rue F. ROOSEVELT, MOUVAUX

Informations : Anthony DANGRE masters@comitenordjudo.fr . http://www.comitenordjudo.fr/events/handival/

HANDIVAL JUDO NORD - Thierry ALBISETTI